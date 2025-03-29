Bayramda Trafik Güvenliği İçin Akıllı Radarlar Devrede - Son Dakika
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Bayramda Trafik Güvenliği İçin Akıllı Radarlar Devrede

Emniyet, bayram süresince yapay zeka destekli radarlarla trafik denetimlerini artıracağını bildirdi.

29.03.2025 17:07
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Emniyetten tatilcilere uyarı: Yapay zeka destekli akıllı radarlar 24 saat devrede

KIRIKKALE - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, bayram trafiğinde kazaların önüne geçmek amacıyla yapay zeka destekli yerli ve milli radar sistemlerinin 7 gün 24 saat görevde olduğunu söyledi. Ayhan, bu teknolojinin etkin denetimlerle can kayıplarını azaltmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 43 ilin geçiş güzergahında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Ankara- Samsun D200 karayolu üzerindeki araç yoğunluğu havadan görüntülendi. Bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla alınan tedbirleri yerinde incelemek üzere Kırıkkale'ye gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Yahşihan ilçesindeki uygulama noktasını İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile birlikte ziyaret etti.

Trafik Başkanı Ayhan, bayram boyunca yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan önlemleri kamuoyuyla paylaştı. Ayhan, İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, polis ve jandarma dahil olmak üzere toplam 69 bin 11 trafik görevlisinin 9 gün boyunca sahada görev yapacağını belirtti. Amaçlarının kazaları ve can kayıplarını önlemek olduğunu vurgulayan Ayhan, özellikle hız kaynaklı kazaların önüne geçmek için mobil radarlar ve yeni devreye alınan yapay zeka destekli yerli ve milli radarların gece-gündüz kullanılacağını söyledi.

Elektronik denetleme sistemlerinin 24 saat boyunca aktif olacağını kaydeden Ayhan, bu denetimlerin ceza yazmak için değil, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için yapıldığını belirtti. İstatistiklerin sürekli ve yoğun denetimlerin olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koyduğunu söyleyen Ayhan, "Biz etkili ve sürekli denetim yaparsak, daha çok kişiye ceza yazmış olmuyoruz; daha çok insanın kurallara uymasını sağlamış, daha çok insanın hayatını kurtarmış oluyoruz. Bu nedenle de tüm gücümüzle sahadayız" dedi.

Vatandaşlara emniyet kemeri uyarısında da bulunan Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, emniyet kemerinin trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 45, ciddi yaralanmaları ise yüzde 50 oranında azalttığını aktardı. Otobüs terminalleri ve ara duraklarda da kemer hatırlatma uygulamalarının sürdüğünü anlatan Ayhan, sürücülere sabırlı olmaları ve trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA

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