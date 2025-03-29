Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı

Bayramda Trafik Güvenliği Uyarısı

Oktay Ergör, Ramazan Bayramı öncesi sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

29.03.2025 10:13
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Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulunarak, "Lütfen bayramınızı mateme çevirmeyiniz" dedi.

Ramazan Bayramı'nda oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı olumsuz sonuçlar yaşanmaması adına bir takım uyarılarda bulunan Oktay Ergör, "Bayramda tatile gideceklerin ve başka illerde aile ziyaretlerinde bulunacak vatandaşlarımızın öncelikle araç bakımlarını mutlaka yaptırmış olmaları, far ayarlarının kontrol etmeleri, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmaması, uzun yolda her iki saatte bir mola verilerek el ve yüz yıkamaları ve hız limitlerine uyulmalı gerekiyor" diye konuştu.

"Trafikte sabır ve saygı şart"

Trafik kazalarının birçoğu bayram tatillerinde meydana geldiğine dikkat çeken Ergör, "Bir de Bu Ramazan Bayramımızın ilkbahar ve aşırı yağmurlara denk gelmesi daha çok önem arz etmektedir. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi olarak sürücülerimizi dikkatli olmaya, kurallara uymaya ve özellikle aşağıda belirteceğim konularda dikkatli davranmaya davet ediyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Trafikte sabır ve saygı şarttır. Bu kurallara uyarak hareket etmekte fayda vardır. Unutulmamalıdır ki trafik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir. Bayram ve tatillerden önce bu sene de olduğu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar trafikle ilgili uyarıları yapmakta, trafik ekipleri denetimlerini artırmaktadır. Buna rağmen trafik kazaları yaşanmakta insanlar ölmekte, geride öksüz ve yetim çocuklar, dul eşler, acılı anne ve babalar, parçalanan aileler kalmaktadır" şeklinde konuştu.

"Lütfen bayramınızı mateme çevirmeyiniz"

Uyulması gereken kurallardan bahseden Ergör, "Hız limitlerine uyulmalı, aşırı hız ve hatalı sollama asla yapılmamalı, kırmızı ışıkta geçilmemeli, sürücü ve yolcular emniyet kemerlerini mutlaka takmalı, araç kullanırken telefonla görüşülmemeli, yakın takip yapılmamalıdır. Bilindiği üzere zincirleme kazaların çoğu yakın takipten meydana gelmektedir. Mevsim değişiklikleri esnasında, karayollarımız yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yapmaktadır. Bu nedenle işaret ve işaretçilerin uyarıları dikkate alınmalı, trafik polislerimizin ve Jandarma trafik birimlerinin uyarıları dikkate alınmalı ve onlara yardımcı olmaya çalışılmalı, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün cep telefonlarınıza gönderdiği mesajlar dikkate alınmalı, gideceğiniz yere bir an önce gitmeye değil, kurallara uyarak sağlıklı bir şekilde gitmeye çalışılmalıdır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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