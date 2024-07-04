Bayrampaşa'da Yağmur Sebebiyle Rögar Hattı Çöktü, Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa'da Yağmur Sebebiyle Rögar Hattı Çöktü, Araçlar Kurtarıldı

Bayrampaşa'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sebebiyle İSKİ tarafından inşaata bağlanacak olan rögar hattı çöktü. Çökme sonucunda oluşan çukura düşen 2 otomobil ve kamyonet vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay anları kameraya yansıdı. İnşaatın sahibi, çökmenin yağmurdan dolayı meydana geldiğini ve başka bir zarar olmadığını belirtti. Sokak, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

04.07.2024 13:52
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Bayrampaşa'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur sebebiyle İSKİ tarafından inşaata bağlanacak olan rögar hattı çöktü. Çökme sebebiyle oluşan çukura düşen 2 otomobil ve kamyonet vinçle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay saat 11.00'da Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi Mücahit Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden bir inşaata bağlanacak olan İSKİ rögar hattı yağmurdan dolayı çöktü.

Kamyonet ve 2 otomobil çukura düştü

Çökme esnasında yoldaki iki otomobil ve kamyonet çukura düştü. Araçların çukura düştüğünü gören vatandaşlar önce kendi imkanları ve ardından vinç yardımıyla araçları olduğu yerden kaldırdı. Açılan çukur ekiplerin çakıl dökmesi ve tesviye çalışması yapmasıyla kapatıldı.

İnşaatın sahibi Mimar Erman Aydın, "İnşaata bağlanacak olan rögar, kısa kaldığı için İSKİ'nin çalışma yapması gerekiyordu. Çalışma yapıldı ama toprakta yumuşama olduğu için yağmurdan dolayı yol kaydı. Araçlar ilerideydi. Bir aracımız düştü, çalışanımızın aracıydı onu çıkardık. Başka farklı bir durum olmadı" şeklinde konuştu. Yaklaşık 1 saat kapalı tutulan sokak, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İSKİ, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bayrampaşa'da Yağmur Sebebiyle Rögar Hattı Çöktü, Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa'da Yağmur Sebebiyle Rögar Hattı Çöktü, Araçlar Kurtarıldı - Son Dakika
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