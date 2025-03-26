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Belgorod'da Gazeteci Öldü

Rus muhabir Anna Prokofieva, Belgorod'da mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

26.03.2025 14:20
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Rusya merkezli bir televizyon kanalının muhabiri Anna Prokofieva, Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde mayının patlaması sonucu hayatını kaybederken kameramanı Dmitry Volkov ise ağır şekilde yaralandı.

Rusya'da yayın yapan Pervy kanalı muhabiri Anna Prokofieva, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde mayının patlaması sonucu hayatını kaybederken kameramanı Dmitry Volkov ise ağır şekilde yaralandı. Kanal tarafından yapılan açıklamada "35 yaşındaki Prokofieva, profesyonel görevini yerine getirirken hayatını kaybetti" denildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına başladığı Şubat 2022'den bu yana yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.

İki gazeteci de hayatını kaybetmişti

Luhansk bölgesine Rusya tarafından atanan Vali Leonid Pasechnik dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın bombardımanda 2'si gazeteci, 4'ü sivil 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıklamada, ölenlerden 2'sinin İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV kanalının kameramanı Andrei Panov olduğunu belirtmişti. Zaharova, ayrıca Zvezda muhabiri Nikita Goldin ve kanalın şoförü Aleksandr Sirkeli'nin yaralandığını aktarmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Ukrayna, 3-sayfa, Dünya, Medya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Belgorod'da Gazeteci Öldü - Son Dakika

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