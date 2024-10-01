Bergama'da Korkunç Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika
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Bergama'da Korkunç Cinayet ve İntihar Girişimi

İzmir'in Bergama ilçesinde koca, eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

01.10.2024 13:22
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İzmir'in Bergama ilçesinde tartıştığı karısını tabanca ile öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Pınarköy Mahallesi'nde bulunan bir evde, bugün saat 06.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa P. (34) ile eşi Aylin P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın ilerlemesi üzerine koca, eline aldığı tabanca ile eşini ateş ederek yaraladı. Aylin P., kanlar içerisinde yere yığılırken Musa P. ise aynı silahla kendine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Aylin P'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Musa P., Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bergama'da Korkunç Cinayet ve İntihar Girişimi - Son Dakika

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