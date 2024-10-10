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Beşiktaş'ta Hırsızlık Operasyonu

Beşiktaş\'ta Hırsızlık Operasyonu

Beşiktaş'ta otomobil çalan 3 hırsız, özel harekat operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

10.10.2024 16:00
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Beşiktaş'ta otomobil çalan hırsızlar, özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında çok sayıda suç kayıtları oldukları öğrenilen 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta 27 Eylül 2024 Cuma günü M.N.'ye ait bir otomobil park edildiği yerden çalındı. Otomobilini park ettiği yerde bulamayan M.N., durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayet üzerine İstanbul Emniyeti Oto Hırsızlık Büro amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler Özel Harekat Polisinin de katıldığı operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 adet pompalı tüfek, 13 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 9 adet sahte 100 dolar ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Kemal K. (24), Yağız Ö. (19) ve Mehmet E.Ö. (33) sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Kemal K.'nın 31 adet suç kaydı, Yağız Ö.'nün 7 adet suç kaydı ve Mehmet E.Ö.'nün 29 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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