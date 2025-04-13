Beşiktaş\'ta İnşaatta Yangın

İstanbul Beşiktaş'ta 9 katlı bir otel inşaatının bodrum katındaki işçi koğuşunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası koğuşta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.45 sırlarında Beşiktaş Etiler Mahallesi Toprakkale Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki 9 katlı otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşçilerin kaldığı koğuşta çıkan yangın, diğer koğuşlara da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yanan koğuşa müdahale etti. Ekiplerce, yangının meydana geldiği alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL