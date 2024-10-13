Beylikdüzü'nde yaşanan bıçaklı kavga kameraya yansıdı.
Olay dün Beylikdüzü'nde yaşandı. Alışveriş merkezi önünde sürücü içle yaya arasında trafik yüzünden tartışma çıktı. Taraflar tekme tokat birbirine girerken, bir kadın ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavgada elinde bıçak olan şahıs, karşı taraftakine kava atarak yere düşürdü. Şahıs daha sonra koşarak olay yerinden ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Beylikdüzü'nde Bıçaklı Kavga - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?