Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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Beylikdüzü'nde iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi yaralandı, kamera görüntüleri ortaya çıktı.

13.10.2024 12:55
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Beylikdüzü'nde iki grup arasındaki silahlı kavga kamerada: 1 yaralı

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Silahların defalarca ateşlendiği ve 1 kişinin yaralandığı kavga anları çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Barış Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanına gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan birisi silahına davrandı. Defalarca ateş ederken kurşun 1 kişiye isabet etti. Yaşanan hareketli anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, işletmeden çıkan kalabalık iki grubun cadde üzerinde kavga ettiği ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahsın ise silahıyla defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. Yaşanan kavgada yaralanan vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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