Beyoğlu'nda Cami Yangını Korkuttu

Beyoğlu'nda tarihi camide çıkan yangın korkuttu

İSTANBUL - Beyoğlu'ndaki tarihi Molla Çelebi Camii'nin minaresinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki Molla Çelebi Camii'nin minaresinde saat 03.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Şişli ve Beyoğlu'ndan ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken tarihi caminin minaresinde ve camlarında hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlattı.