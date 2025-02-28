Beyoğlu'nda Darp Ölüme Neden Oldu - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Darp Ölüme Neden Oldu

19 yaşındaki genci darp eden 4 çocuğa mahkeme hapis cezası verdi; tartışmalı karar yeniden değerlendirilecek.

28.02.2025 09:30
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Beyoğlu'nda 19 yaşındaki genci tekme tokat darp ederek sığındığı iş yeri bahçesinde ölümüne neden oldukları iddia edilen 14-17 yaş aralığındaki 4 çocuğun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 3 çocuğu 3 yıl 1 ay hapis cezasına, 1 çocuğu ise 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Beyoğlu'nda 25 Ağustos 2023'de 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u tekme ve tokatlarla darp ederek, sığındığı iş yerinin bahçesinde ölümüne neden oldukları iddia edilen E.A. (16), E.D. (17), E.Ö. (14) ve M.E.D.'nin (15) yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Mehmet Bahattin Şakun ve taraf avukatları hazır bulundu.

3 yıl 1 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.'yi 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan, olay tarihinde 15 yaşını bitirdikleri 18 yaşından küçük oldukları da dikkate alınarak 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi

Heyet, suça sürüklenen çocuk E.Ö.'yü ise aynı suçtan 15 yaşından küçük olduğu dikkate alınarak 2 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Ayrıca suça sürüklenen çocuklar hakkındaki 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin ayrı ayrı devamına karar verildi.

"Bu kararın hukuki süreç çerçevesinde üst mahkemeler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edeceğiz"

Verilen kararın ardından müşteki avukatı Abdulhamit Aslan, "Müvekkilimizin yaşamını yitirdiği bu elim olayda, mahkeme tarafından verilen karar büyük bir hukuki tartışmaya yol açmıştır. Her ne kadar maktülde önceden var olan bir tümör olduğu belirtilse de, yapılan otopsi raporu ölüm nedenini doğrudan yaralamaya bağlı gelişen komplikasyon olarak göstermektedir. Maktülün hayatını kaybettiği bir olayın yalnızca taksirle yaralama kapsamında değerlendirilmesi, ceza hukukunun en temel prensiplerine aykırıdır. Bu kararın hukuki süreç çerçevesinde üst mahkemeler tarafından yeniden değerlendirilmesini talep edeceğiz. Adaletin tecelli etmesi adına hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.' İfadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, suça sürüklenen çocukları olay günü 19 yaşındaki Abdullah Şakun'u el ve ayaklarıyla vurarak darp ettikleri, Şakun'un kaçtığı sırada bir iş yerinin bahçesine sığındığı ve orada yığılarak vefat ettiği belirtildi. Vefat eden Şakun'un iş yeri bahçesine sığınarak demir parmaklıklı kapıyı kapatması sonucu saldırılardan kurtulduğunun aktarıldığı iddianamede, aksi durumda suça sürüklenen çocukların Şakun'u darp etmeye devam edecekleri ve öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

Ani solunum durması sonucu vefat etti

Suça sürüklenen çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde Şakun'u darp ettikleri kaydedilen iddianamede, darp sonucu Şakun'un maruz kaldığı travmanın etkisiyle sinir uçlarının aşırı uyarıldığı, buna bağlı olarak ani solunum ve dolaşım durması ile gelişen komplikasyonların Şakun'un ölümüne neden olduğu aktarıldı.

3 suça sürüklenen çocuğa 15'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar E.A., E.D. ve M.E.D.'nin 'kasten öldürme' suçundan 18 yaşından küçük oldukları da dikkate alınarak 12'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis, suça sürüklenen çocuk E.Ö.'nün ise 'kasten öldürme' suçundan 15 yaşından küçük olduğu da dikkate alınarak 9 yıldan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beyoğlu'nda Darp Ölüme Neden Oldu - Son Dakika

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