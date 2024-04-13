Beyoğlu'nda Silahlı Saldırı: Yaralılar Var

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Beyoğlu'nda kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralılar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırı ile ilgili çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL