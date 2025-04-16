Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken alev araçta hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, olay Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta durduğu sırada aracın motor bölümünden dumanlar yükseldiğini gördü. Araçtan inen sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, otomobil maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Beypazarı'nda Araç Yangını - Son Dakika
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