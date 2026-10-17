Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı, kız çocuk gözetimde - Son Dakika
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Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı, kız çocuk gözetimde

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Beypazarı\'nda kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı, kız çocuk gözetimde
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İpekyolu Caddesi'nde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı. 06 BFB 890 plakalı araçtaki kız çocuğu tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kontrolsüz kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Başağaç Mahallesi, İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpekyolu Caddesi'nde seyir halindeki 06 BFB 890 plakalı otomobile, henüz plakası öğrenilemeyen bir otomobil yandan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza maddi hasar ile atlatılırken, 06 BFB 890 plakalı araçta bulunan kız çocuğunun tedbir amaçlı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde gözetim altına alındığını öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Beypazarı'nda kontrolsüz kavşakta iki otomobil çarpıştı, kız çocuk gözetimde - Son Dakika
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