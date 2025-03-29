Biga\'da Yangın: Ev Sahipleri Yoktu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahiplerinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı. - ÇANAKKALE