Biga'da Yıldırım Düşmesi Minareyi Yıktı

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Biga'da yıldırım düştü, cami minaresi yıkıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada yıldırım düşmesi sonucu, Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı.

Biga ilçesinde saat 16.30 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili oldu. İlçeye bağlı çevre köylerde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu.

Etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yıldırım düştü. Sinekçi köy camiinin minaresinin bir bölümü yıkıldı. Olayda can kaybı yada yaralanan olmadı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaş ise bölgede incelemelerde bulundu.