Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar iki trafik polisini örnek davranıştan ötürü tebrik etti - Son Dakika
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Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar iki trafik polisini örnek davranıştan ötürü tebrik etti

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Bilecik Emniyet Müdürü Çağlar iki trafik polisini örnek davranıştan ötürü tebrik etti
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli iki polis memurunu makamında kabul etti. Çağlar, vatandaşlara gösterdikleri duyarlı ve yardımsever yaklaşımlardan dolayı memurlara teşekkür edip örnek davranışlarından dolayı tebrik etti.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlılık ve yardımsever yaklaşımlarıyla örnek davranış sergileyen iki polis memuruyla bir araya geldi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan iki personeli makamında kabul eden İl Emniyet Müdürü Çağlar, görevleri sırasında vatandaşlara gösterdikleri duyarlı ve yardımsever yaklaşımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Personelin özverili çalışmalarını takdir eden Çağlar, sergiledikleri örnek davranıştan dolayı polis memurlarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
3. SayfaBilecikGüncelTrafikPolisSon Dakika

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