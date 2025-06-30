Bilecik\'te Afet Bölgesi İlanı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Gölpazarı ilçemizin Köprücek, Tongurlar köyleri ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü İçişleri Bakanlığımızın onayıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan edildi" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde yangından zarar gören köylerinde hızlı bir şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasar tespit ve zarar tespit çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Yıldırım, "128 bina 150 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit sonuçlarına göre, 100 bina 118 bağımsız bölüm hasar görmüş olup bu bölümler içerisinde 64 konut, 3 işyeri ve 20 ahırın yıkık veya ağır hasarlı olarak tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından en seri şekilde yapılmıştır. Bu tespitler çerçevesinde Bilecik Gölpazarı ilçemizin Köprücek, Tongurlar köyleri ile bağlılarında ve Osmaneli ilçemizin Soğucakpınar köyü ve bağlılarını İçişleri Bakanlığımızın onayıyla 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan ediyoruz. Evi yanan ve AFAD'dan hak sahibi olacak vatandaşlarımızın evlerini en kısa sürede yeniden inşa edeceğiz" dedi.

"Şu an itibari ile konteynırlarımız yolda sevk halindendir"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Yapılan tespitlerin ardından yangın afetinden zarar gören vatandaşlarımıza birtakım nakdi desteklerde bulunacağımızı ifade etmek isterim. Bu minvalde barınma ihtiyaçlarının karşılanması için konteyner talep eden vatandaşlarımıza konteyner kurulumlarını en kısa sürede tamamlayacağız. Şu an itibari ile konteynırlarımız yolda sevk halindendir. Konteynırlara yerleşecek olan vatandaşlarımıza taşınma ve eşya yardımı olmak üzere toplam 72 bin TL, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanları ile barınmak isteyen vatandaşlarımıza barınma, taşınma ve eşya yardımı kapsamında toplam 162 bin TL nakdi desteklerde bulunacağız. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla da yangından etkilenen ailelerimize nakdi desteklerde bulunulacaktır" dedi. - BİLECİK