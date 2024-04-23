Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bilecik'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik\'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şüpheli şahıs, 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla yakalandı. Tutuklanan şüpheli, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

23.04.2024 10:27
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Bilecik'te 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan aranan ve Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca 1 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı.

Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şüpheli şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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