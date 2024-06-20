Bilecik'te Çevirmeli Radarla Hız Denetimi: 14 Araça 30 Bin 904 TL Cezai İşlem

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Bilecik'te düzenlenen 'Çevirmeli Radarla Hız Denetimi' kapsamında 14 araç ve sürücüsüne 30 bin 904 TL cezai işlem uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölpazarı- Yenipazar yolu üzerinde yapılan 'Çevirmeli Radarla Hız Denetimi' kapsamında; hız sınırını aşan 14 araç ve sürücüsüne toplamda 30 bin 904 TL cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri sürücüleri hız sınırına dikkat etmeye davet ederek iyi yolculuklar diledi. - BİLECİK