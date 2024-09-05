Bilecik\'te İkinci Sıra Park Sorunu Trafiği Felç Ediyor

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Bilecik'te dar sokaklarda gelişi güzel ikinci sıra park yapan araçlar trafiği zora sokuyor.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokağın dar olması ve sağlı sollu parklanmalar nedeniyle zaten zor akan trafiğe bir de gelişi güzel ikinci sıra park eden araçlar trafiği zora sokuyor. Sokak üzerine park eden 11 HO 1034 plakalı şehir içi minibüs sürücüsü trafiğin felç olmasına neden oldu. Bir kamyon minibüs yüzünden sokaktan geçemezken arkasında uzun kuyruk oluştu. Kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla uzun süren uğraşlar sonrası geçebilirken, minibüs sürücüne tepki gösterdiler. - BİLECİK