Bilecik\'te Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme

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Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri "El ele verelim güvenli geleceğe" projesi kapsamında Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ve "Bağımlı olma geleceğe umut ol" projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret etti.

Ayrıca ekipler "Kanmayın dolandırıcılık mağduru olmayın" projesi kapsamında kapalı pazar alanı ve çevresinde 53 vatandaşı dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirdi. - BİLECİK