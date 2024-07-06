Bilecik\'te Drone Denetiminden Kaçamayan Araçlara 15 Bin 60 TL Trafik Cezası

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Bilecik'te drone denetiminden kaçamayan araç ve sürücülere toplam 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan drone denetimlerinde 10 araç ve sürücüsü denetlendi. 10 araç ve sürücüsüne; 'Geçmenin Herhangi Bir Trafik İşaretiyle Yasaklandığı Yerlerde Sürücünün Önündeki Aracı Geçmesi' maddesi gereğince toplamda 15 bin 60 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK