Bilecik\'te Drone ile Trafik Denetimi

Bilecik'te trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen drone denetiminde sürücülere ceza yağdı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekiplerince Bilecik- Eskişehir karayolu 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı önünde dronlu trafik denetimi yaptı. Denetimlerde 56 araç ve sürücüsüne çeşitli maddelerden toplamda 78 bin 624 TL trafik idari para cezası uygulandı. - BİLECİK
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