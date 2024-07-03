Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik\'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Bilecik merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İş yerinin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheliler, silah kullanarak kapıya ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli yakalandı. Silahla ateş eden şüphelinin üzerinde otomatik av tüfeği bulundu. Diğer 2 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı. Olayda kullanılan silahlar ele geçirildi ve şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

03.07.2024 10:42
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Bilecik'te faaliyet gösteren bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştiren 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bilecik merkezde faaliyet gösteren bir iş yerine giden 2 şüpheli şahsın; işyerinin kapısını tekmeleyerek kapıyı zorladıkları, akabinde silah kullanarak kapıya ateş ettikleri ve ardından koşarak olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası olaya karışan 3 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Silahla ateş eden şüphelinin iş yeri aramasında 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olaya karışan diğer 2 şüpheli hakkında; 'Silahla Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme' suçlarından yasal işlem başlatıldı. Olayda kullanılan; 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah kullanan şüpheli gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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