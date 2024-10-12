Bilecik'te jandarma ekipleri Bozüyük- Eskişehir karayolunda devriye faaliyeti esnasında yol kenarında ayaklarından yaralı kedinin yardımına koştu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı Bozüyük İlçe Jandarma ekipleri Bozüyük- Eskişehir karayolu üzerinde planlı devriye faaliyeti esnasında yol kenarında ayaklarından yaralı kedi buldular. Kediye hemen su veren ekipler, ardından Bozüyük Belediye Hayvan Barınağı ekiplerince teslim ettiler. - BİLECİK
Son Dakika › 3.Sayfa › Bilecik'te Jandarma Ekipleri Yaralı Kediye Yardım Etti - Son Dakika
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