Bilecik\'te Kamyonet Takla Attı: 4 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki kamyonetin takla atması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Osmaneli-Bilecik karayolunda seyir halinde bulunan 11 AD 034 lakalı kamyonet sürücüsü Furkan İ., Gülümbe mevkiinde havanın yağışlı olması sebebiyle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun karşı şeridine takla atarak geçti. Yaşanan trafik kazasında sürücü ağır araç içinde yolcu olarak bulunan Yunus İ, Ayşe Y., ve Zeynep İ., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri muhtemel bir yangına karşı kaza yerinde hazırda bulundu. - BİLECİK