Bilecik'te Kayıp Kadın için Arama Devam Ediyor

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Bilecik'te 3 gün önce kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

BİLECİK - Bilecik'te geçtiğimiz gün evinden çıkarak kayıplara karışan Fatma Çay'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde yaşayan akli dengesi yerinde olmayan 49 yaşındaki Fatma Çay, 18 Şubat günü saat 16.00'da evinden çıkarak bir daha geri dönmedi. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulunmasının ardından o gün 17.00 sularında bölgeye giden jandarma, Bilecik Anda, UMKE ve AFAD ekipleri geniş kapsamlı arama çalışması başlattı. Aramalarda ilk 2 günde bir ize rastlanmazken, kaybolan Fatma Çay'ın arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde bölgede ekipler yeniden arama çalışmalarına başladı.

Bölgede yaklaşık 80 kişilik ekip hassas köpeklerler hem karadan hem de havadan dron ile bugün zorlu hava koşullarına aldırış etmeden arama çalışması yapıyor.