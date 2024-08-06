Bilecik\'te Otomobil Şarampole Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

3.Sayfa

Bilecik'te virajı alamayarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Keskin köyünden Gölpazarı merkeze doğru seyir halindeki16 AIY 491 plakalı otomobil sürücüsü V.A., İsmetpaşa Mahallesi su deposu önüne geldiği esnada virajda direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ardından sürücü V.A., tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK