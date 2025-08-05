Bilecik\'te Polis Bilgilendirme Faaliyetleri

Bilecik'te polis ekipleri vatandaşların güvenliğini artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kent genelinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olarak bulunduğu iş yerleri, parklar, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla birebir görüşerek, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri ve iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılıklara karşı uyarılarda bulundu. Aynı zamanda Toplum Destekli Polislik (TDP) hizmetleri ve genel güvenlik konularında da önemli bilgiler paylaşıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında, "Adını kullanan değil, yüzünü gösteren polistir" vurgusu öne çıkarılarak, vatandaşların kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istendi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, farkındalığın bulaşıcı olduğunu belirterek, "Bilinçlen, bilinçlendir" çağrısıyla toplumun her kesimini dolandırıcılıkla mücadelede duyarlı olmaya davet etti. - BİLECİK