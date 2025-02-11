Bilecik'te Trafik Denetiminde Cezalar - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Denetiminde Cezalar

Bilecik\'te Trafik Denetiminde Cezalar

Bilecik'te 481 trafik uygulamasında bin 576 sürücüye cezai işlem uygulandı, denetimler sürecek.

11.02.2025 10:44
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Bilecik'te, il genelinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde bin 576 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta boyunca 89 uygulama noktasında 481 trafik uygulaması icra edildi. Bu kapsamda 4 bin 489 araç ve sürücüsü denetlenirken 57 araç trafikten men edildi. 18 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmak, 7 şahsa aracı alkollü kullanmak, 753 sürücüye hız sınırını aşmak ve 798 sürücüye diğer maddelerden olmak üzere toplamda bin 576 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, trafik güvenliğinin korunmasına yönelik olarak denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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