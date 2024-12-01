Bilecik'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik- Eskişehir karayolu Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı nizamiye girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki Bülent D. idaresindeki 64 DU 111 plakalı otomobil, nizamiyeye giriş yapmak istediği esnada banket üzerinde seyreden Ataberk E. yönetimindeki 34 HMY 781 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında yere düşen motosiklet sürücüsü Ataberk E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK