Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç, kontrolden geçip tıra çarptı; 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.11.2024 11:44
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Bilecik'te kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek tıra çarptı. Trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik - Eskişehir kara yolunda seyir halinde bulunan 16 K 0236 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Sefa T., Karaköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek seyir halindeki Ali B. idaresindeki 19 TV 667 plakalı tıra çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polisleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken Bilecik-Eskişehir kara yolunda trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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