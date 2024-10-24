Bilecik\'te Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bilecik'te polis ekiplerinin şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bağlı ekipleri yaptıkları bir denetimde bir şahısın şüpheli hareketleri sonrası üzerinde arama yapıldı. Şahsın üzerinden 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, hakkında 'TCK 191- kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu niteliğinde yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - BİLECİK