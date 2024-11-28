Bilecik\'te Uyuşturucu Taciri Yakalandı

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Bilecik'te uyuşturucu madde satmak suçundan aranması olan zehir taciri yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde satmak suçundan aranan şahıs hakkında operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranması olan şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK