Bilecik'te Yangın: 8 Sıfır Araç Yandı - Son Dakika
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Bilecik'te Yangın: 8 Sıfır Araç Yandı

Bilecik\'te Yangın: 8 Sıfır Araç Yandı
27.05.2025 10:48  Güncelleme: 10:54
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Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki tırın motor bölümünden alevler yükseldi. Yangın, tırın dorsesindeki 8 sıfır aracın da kullanılmaz hale gelmesine yol açtı.

Bilecik'te seyir halinde bir anda motor bölümden alevler yükselen tırın dorsesinde yüklü 8 adet sıfır araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın dün gece, Bilecik-Bozüyük- Eskişehir karayolu Şelale rampalarında meydana geldi. Bilecik yönünden Eskişehir yönüne seyir halindeki Kayhan Yaman 34 HN 0047 plakalı tırın bir anda motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiği gören sürücü hemen aracı yolun sağına çekti. Alevler bir anda tırın dorsesinde bulunan 8 adet sıfır otomobil ve ticari araca sıçradı. Araçlardaki aküler bomba gibi patlarken, yangına Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, tır ve dorsesinde bulunan 8 sıfır otomobil kullanılmaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bilecik'te Yangın: 8 Sıfır Araç Yandı - Son Dakika

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