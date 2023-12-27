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Kocaeli'de 4 katlı binanın çatı katındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de 4 katlı binanın çatı katındaki yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi ve bilinmeyen bir sebeple çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına teleskobik merdivenle müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

27.12.2023 - 19:39,
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Binanın çatı katındaki yangın söndürüldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatı katındaki bacada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hamit Kaplan Caddesinde bulunan 4 katlı binanı çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli\'de 4 katlı binanın çatı katındaki yangın söndürüldü
Kaynak: İHA
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