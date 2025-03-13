Bingöl\'de 12 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Bingöl'de hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. - BİNGÖL