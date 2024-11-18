Bingöl\'de 4 şüpheli yakalandı

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 4 şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'Kasten Yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL
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