Bingöl\'de 4 şüpheli yakalandı

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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, aranan 4 şüpheli yakalandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Genç İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 'Kasten Yaralama' suçundan arama kaydı bulunan 4 şüpheli şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL