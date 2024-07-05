Bingöl'de 42 Bin Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinde 2 tarla içinde 42 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekimin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 tarla içerisinde toplam 42 bin 33 kök kenevir ele geçirilmiş olup konuyla ilgili olarak cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİNGÖL