Bingöl'de bıçaklı saldırgan tutuklandı

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Bingöl'de sokakta saldırarak 2 kişiyi öldüren, 7 kişiyi de yaralayan bıçaklı saldırgan tutuklandı.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.30 sularında ilimiz Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde meydana gelen ve 2 vatandaşımızın ölümü, 7 vatandaşımızın da yaralanması ile neticelenen olayla ilgili olarak emniyet güçlerimizce yakalanan şüpheli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL