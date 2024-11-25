Bingöl\'de Dolandırıcılık Eğitimi

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Bingöl'ün Genç ce Solhan ilçelerinde jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurlarınca sorumluluk bölgesinde maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde suç olaylarının çıkış noktası teşkil edebilen dolandırıcılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir. Bu kapsamda JASAT ekipleri, Genç ve Solhan ilçesinin köylerinde ikamet eden vatandaşlara ve muhtarlara internet, telefon sosyal medya aracılığıyla dolandırıcılık konularında bilgilendirmelerde bulundu. Ekipler, vatandaşların bu tür olaylar ile karşılaşması durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunmaları konusunda uyarılarda bulunarak broşür dağıttı. - BİNGÖL