Bingöl\'de Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapışan çalışmada esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bingöl Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaları neticesinde; 41,32 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Şüpheli 1 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - BİNGÖL