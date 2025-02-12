Bingöl\'de Esrar Operasyonu

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Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimlerde ilimiz Bedri Tuğ Caddesi üzerinde bulunan parkta ateş yaktığı tespit edilen 3 şahsa gerekli idari işlemler yapılmış, yapılan kontrollerde şahısların birinde; 7.82 gram esrar maddesi olduğu tespit edilerek, yaşı küçük şahıs hakkında 'Suça Sürüklenen Çocuk' sıfatıyla gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir" denildi. - BİNGÖL