Bingöl'de polis ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince binaların eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs Tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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