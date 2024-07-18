Bingöl'de kenevir ve skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de kenevir ve skunk ele geçirildi

Bingöl\'de kenevir ve skunk ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 590 kök kenevir bitkisi ve bin 827 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

18.07.2024 20:12
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Bingöl'de kenevir ve skunk ele geçirildi

BİNGÖL - Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde 590 kök kenevir ile bin 827 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Genç ilçe kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 5 farklı noktada toplamda 590 kök kenevir bitkisi ve bin 827 kök skunk bitkisi ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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