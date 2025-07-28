Bingöl'de çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Dereköy köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Bingöl'de örtü yangını söndürüldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?