Bingöl\'de Polis Tabanca Ele Geçirdi

3.Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet tabanca ele geçirildi.

Genç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bir adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL