Bingöl'de Polis Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika
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Bingöl'de Polis Tabanca Ele Geçirdi

Bingöl\'de Polis Tabanca Ele Geçirdi

Genç ilçesinde yapılan operasyonla bir tabanca ve 12 fişek ele geçirildi, şüpheliye işlem başladı.

27.02.2025 10:52
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Bingöl'ün Genç ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir adet tabanca ele geçirildi.

Genç Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede bir adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bingöl'de Polis Tabanca Ele Geçirdi - Son Dakika

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