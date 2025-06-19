Bingöl\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bingöl'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl Muş kara yolunda plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen iki aracın çarpışmasıyla meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL