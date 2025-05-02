Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda 7.17 gram Metamfetamin, 1.55 gram esrar, 2.48 gram toz esrar, 5.78 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda Karlıova ilçesinde yapılan çalışmalarda ise 4.5 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan dolandırıcılık suçundan aranması bulunan bir şahsın yakalandığı bildirildi. - BİNGÖL